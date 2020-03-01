Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den dünyanın 60 farklı ülkesine yayılan koronavirüsün İran’daki bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Ülkede beşi milletvekili 593 kişide salgın tespit edilirken ölü sayısı 43’e çıktı. İran’ın güneyindeki Bender Abbas şehrinde virüs tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı. Yetkililer, söz konusu sağlık merkezinde virüslü hastanın bulunmadığını açıkladı. Virüs teşhis edilen hastaların Şehit Muhammedi Hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantinada tutulduklarını, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemeleri istendi. Ülkedeki salgınla ilgili açıklama yapan İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, önceki günden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı. Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15’inin test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi. Ayrıca virüs belirtileri gösterenlerin Kum şehrinden çıkışlarına müsaade edilmeyeceği açıklandı.

3 ülkeye daha uçuşları durdurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş bütün yolcu uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Koca, daha önce Çin ve İran ile havayolu trafiğinin durdurulduğunu, ayrıca İran ile kara ve demir yolu geçişlerinin de kapatıldığını hatırlattı. Bakan Koca, “Uygulama mevcut şartlara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır' dedi.'

Gürcistan sınırına sahra hastanesi

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türk-gözü Sınır Kapısı’nda, 100 yataklı dört ayrı sahra hastanesi kuruldu. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tehdidine karşı konteyner ve termal kameralarla sınır kapılarında tedbir aldıklarını söyledi. Ardahan’dan Gürcistan’a açılan her iki sınır kapısında da hastane kurduklarını ifade eden Masatlı “Ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla tarıyoruz. Riskli vatandaşları, izole edip sağlık işlemlerini hızlı bir şekilde yaparak ülkeyi bu virüse karşı koruma amacındayız. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık” dedi.

DÜNYADAN...

∂ Katar’da ilk vaka

İran’dan gelen Katarlı bir yolcuda virüs tespit edildi. Bu Katar’daki ilk vaka olarak açıklandı. Ekvador’da da 70 yaşındaki bir kadında ilk vaka tespit edildi.

∂ ABD’de ilk ölüm

ABD’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Washington eyaleti Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

∂ İtalya’yı sarıyor

Avrupa’da salgının en fazla görüldüğü ülke olan İtalya’da vaka sayısı 800’ü geçti. 29 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 46 kişi de tedavi edildi.

∂ Lübnan’da eğitime ara

Lübnan’da koronavirüs salgını sebebiyle eğitime bir hafta ara verildi. Bahreyn’de ise vaka sayısı 41’e yükseldi.

∂ Japonya’da on bir ölü

Japonya’da virüs sebebiyle karantinaya alınan gemideki iki yolcu daha hayatını kaybetti. Ölen yolcu sayısı altıya ülke genelindeki toplam can kaybı ise 11’e yükseldi. Vaka sayısı 939’a çıktı.