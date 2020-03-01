Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Esad rejimi İdlib’e yönelik saldırılarına devam ediyor. Yerinden edilen pek çok Suriyeli aile, bölgeden bölgeye geçerek yaşam mücadelesi veriyor. Ariha Bölgesi'ndeki Bzabor köyünden kaçan Um Raed ile diğer Suriyeli aileler rejimin saldırılarının yoğunlaşmasıyla İdlib'e kaçtı. Um Raed, "Saldırılar sırasında çocuklarımı alıp ölümden kaçtık" dedi.

70'li yaşlarda olan Um Raed kaçtığı geceyi anlatarak, "O gün köyden bizi götürecek araç bulamayınca, yürüyerek çıktık. Esad rejimi köye girdikten sonra çok korktuk" dedi.

Evsiz kalan aile, İdlib’de boş bir konuta yerleşti.