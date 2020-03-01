Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Batı Balkanlar'da istikrar unsuru olduğunu ifade etti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Boşnak lider, ülke gündemini meşgul eden konuların yanı sıra Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulayan Dzaferovic, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağı olduğunun altını çizdi.

Dzaferovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'e karşılık beklemeden yardım ettiğini belirterek, "Türkiye, Bosna Hersek'in hem NATO hem de AB üyeliğini destekliyor. Etnik, dini veya siyasi bir aidiyet gözetmeksizin tüm vatandaşlarına saygı duyuyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da istikrar unsuru olduğunu dile getiren Dzaferovic, "Onun bölge ülkeleri üstündeki etkisi çok önemli. Türkiye ve Erdoğan, tüm bölge ülkelerinin istikrarı açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Dzaferovic, Türkiye'nin de desteklediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı bağlayacak otoyol projesine de değinerek, Sırbistan tarafının hayli yol katettiğini ancak Bosna Hersek'in maalesef bir noktada takılıp kaldığını söyledi.

Aksaklıkların yalnızca otoyol projesinde değil, Türkiye ile imzalanan revize serbest ticaret anlaşmasında da yaşandığına dikkati çeken Dzaferovic, "Türkiye, imzaladığımız revize serbest ticaret anlaşmasıyla bize başka ülkelere tanınmayan imtiyazlar tanıdı. Bu, Türkiye ve Erdoğan'ın Bosna Hersek'e dostça yaklaşımının bir kanıtıdır. Bize tanınan fırsatların doğru şekilde kullanılmamış olması tamamen Bosna Hersek'in hatasıdır." dedi.

"Bosna Hersek köleliği reddetti"

Dzaferovic, Bosna Hersek'in her zaman güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Gelecekte de Bosna Hersek'in AB ve NATO üyesi olacağına, içindeki halkların eşit yaşadığı modern ve refah bir ülke haline geleceğine eminim." diye konuştu.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992'de gerçekleştirilen referandumla bağımsız bir devlet olduğunu anımsatan Dzaferovic, "Büyük Sırbistan ve Büyük Hırvatistan'ın kurulacağına dair söylemler çıktığında Bosna Hersek özgürlük yolunu seçti. Köle olmayı reddetti, zira büyük ülke projelerine dahil olmak Bosna Hersek için kölelik demektir." şeklinde konuştu.

Boşnak lider Dzaferovic, bağımsızlık referandumun hemen ardından yaşanan savaş ve imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile Bosna Hersek'in farklı bir yola girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, 2006'ya kadar Bosna Hersek'in gelişimine katkı sağladı. Bu süre zarfında Bosna Hersek modern ve etkili bir ülke konumuna geldi ancak yeterli değildi. 2006'dan sonra uluslararası toplumun etkisi iyice azalmaya başladı. Bugün, Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR), Bosna Hersek'te yaşananlara tepki vermiyor. Bu, Dayton'la ters düşen bir durum."

"RS'nin yarattığı kriz ülkenin zararınadır"

Dzaferovic, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in son dönemdeki ayrılıkçı söylemlerine de dikkati çekerek, Anayasa Mahkemesinin ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) kamu malı tarım arazilerinin entitenin değil, devletin yetkisinde olduğuna hükmetmesinin ardından RS'nin buna karşı çıkmasıyla yaşanan krizin Bosna Hersek'in zararına olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in bir devlet olarak daha etkin bir şekilde hareket etmeye başlaması gerektiğinin altını çizen Dzaferovic, "Biri çıkıp Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamayacağını söylüyorsa bu suçtur. Bu bağlamda yapılması gereken bu kişinin mahkemeye teslim edilmesidir." dedi.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasında hukuksal düzenin önemli bir alan kapladığını kaydeden Dzaferovic, ülkesinin gelişme kaydedeceğine olan inancını sözlerine ekledi.