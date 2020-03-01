Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere TSİ 19.00'da ulusal güvenlik konseyini topluyor.
Yunanistan'da 'Ulusal Güvenlik Konseyi' toplanıyor
01.03.2020 - 13:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere TSİ 19.00'da ulusal güvenlik konseyini topluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,ulusal güvenlik konseyi,göçmen,
685008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685008.aspx
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