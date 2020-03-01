İran’da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e, toplam vaka sayısı ise 978’e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı
01.03.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e, toplam vaka sayısı ise 978’e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,koronavirüs,korona,virüs,
685010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685010.aspx
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