Tükiye’nin sınır kapılarından geçecek göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından Edirne’den binlerce göçmen Yunanistan’a geçti. Göçmenler şuan geçiş noktası olarak en çok Meriç Nehri'ni kullanıyor. Göçmenlerin geçişine engel olmak isteyen Yunanistan askerleri ise nehir kıyılarına jiletli tel çekmeye başladı.
Yunan askerleri Meriç Nehri’ne jiletli tel çekti
01.03.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan, Meriç Nehri’nde göçmenlerin yoğun olarak geçiş yaptığı noktalara jiletli tel çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,Meriç Nehri,tel örgü,göçmen,
685024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685024.aspx
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