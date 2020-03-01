Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Togo'nun Sokode kentindeki Nur Medresesinde bir araya gelen talebeler, Hz. Muhammed ve şehit Mehmetçikler adına kurban kesti.

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan lise müdürü Muhammed Canili, "Allah'ım, Türk ordusuna, Türk milletine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İdlib'de zafer ver. Şehit düşenlere rahmet eyle. Togo Nur talebeleri daima yanınızda olacak. Allah sizi iç ve dış düşmanların şerrinden korusun." diye konuştu.

Gine'nin başkenti Konakri'deki 2. Abdülhamit Camii'nde toplanan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'na (İDDEF) bağlı medresenin öğrencileri de Türk ordusunun İdlib'de zaferi için dua etti.

Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i hatmetmelerinin ardından, Allah'tan Türk ordusuna yardım diledi.