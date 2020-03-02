Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Darbeci Hafter'den roketli saldırı: 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
02.03.2020 - 00:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 00:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : libya,hafter,trablus,
685101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685101.aspx
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