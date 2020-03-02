Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mülteciler konusunda Türkiye’ye verilen desteğin devam ettirilmesi çağrısında bulunan Bande, Suriyeli çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için bu desteğin gerekli olduğunu vurguladı. Bande, Suriyeli mülteciler sorununa tüm yönleriyle çözüm bulunması gerektiğine dikkati çekerek “En iyi çözüm (Suriye) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmaktır. Ayrıca Türkiye’ye destek verilmesidir” dedi. Uluslararası topluma Türkiye’ye destek için çağrı yapan Bande “Kesinlikle bu Türkiye’nin meselesi değildir. Suriye’nin meselesi değildir. Küresel bir meselesidir” diye konuştu.