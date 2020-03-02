İran dini lideri Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed corona virüsten hayatını kaybetti.
Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü
02.03.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran dini lideri Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed corona virüsten hayatını kaybetti.
Etiketler : koronavirüs,İran,Hamaney,
685183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685183.aspx
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