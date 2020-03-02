Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 7 bin 280 kişiye yapılan taramalarda 4 bin 213 kişinin şüpheli görüldüğü, şüphelilere yapılan testler sonucunda da bin 501 kişide korona virüsünün tespit edildiği ifade edildi. Ülke genelin ölü sayısının 66'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, korona virüsü bulaşan 291 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.