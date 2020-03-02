Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 26 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin, Rusya'nın farklı noktalarında görülen Korona virüsü nedeniyle karantinada tutulduğu ifade edildi.

Moskova'da ise dün 1 kişinin koronavirüs taşıdığı gerekçesiyle enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Rusya'da şu ana kadar en fazla koronavirüs vakası Petersburg'ta bulunuyor. 26 kişinin virüs taşıdığı şüphesiyle Petersburg-Moskova uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldiği, üst düzey önlemler alındığı açıklandı.