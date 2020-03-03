Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da 6 kişide daha korona virüsü vakası ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Maggie De Block, federal hükümetler ve federasyon birlikleri arasında yapılan istişare komitesi toplantısının ardından, açıklamalarda bulundu. Ülkede 6 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğini belirtirken Wuhan’dan döndükten sonra iyileşen ve taburcu edilen bir hasta da dahil olmak üzere Belçika’daki toplam korona virüsü vakası sayısı 8 olarak açıkladı.

Bakan ayrıca, enfekte olduğu yeni belirlenen 6 kişinin İtalya’nın kuzeyindeki risk alanlarından yakın zamanda döndüklerini belirtti. Hastaların 3’ü aynı aileden olmak, üzere Belçika’nın farklı bölgelerinde yaşadıklarını ancak gizliliklerine saygı duyulduğu için başka ayrıntı verilmeyeceğini ifade etti.

Hastaların evlerinde ya da özel izolasyon önlemleri altında hastanede karantinaya alındığını belirten Sağlık Bakanı, “Birçoğu kendiliğinden hastaneye geldi. Çünkü risk bölgesinden döndüler. Proaktif olarak bir test istediler" dedi.

Sağlık Bakanı, yetkililerin önlem olarak test etmek üzere, hastaların dönüşlerinde kimlerle temas ettiklerini belirlemeye çalıştığı belirtirken, birçok insanın bu hafta teste girmesini bekliyor.