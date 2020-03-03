Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Şam’da temaslarda bulunan Hafter hükûmeti heyeti arasında yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 maddelik protokol imzalandı. Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve “başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği” kaydedildi.