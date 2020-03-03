Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Şam’da temaslarda bulunan Hafter hükûmeti heyeti arasında yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 maddelik protokol imzalandı. Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve “başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği” kaydedildi.
Katil Esad ile darbeci Hafter’den iş birliği
03.03.2020 - 03:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan geçici hükûmet ve Suriye Beşar Esad rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.
Etiketler : esad,esad hafter,libya suriye,
685322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685322.aspx
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