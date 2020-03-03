Bakanlıktan yapılan açıklamada, Borrell ve Lenarcic'in ziyaret kapsamında gerçekleştirileceği görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip’teki gelişmelerin ele alınması öngörüldüğü kaydedildi.
AB'den iki isim Ankara'ya geliyor
03.03.2020 - 08:59 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceklerini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avrupa Birliği,AB,
685353 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685353.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER