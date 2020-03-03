Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Borrell ve Lenarcic'in ziyaret kapsamında gerçekleştirileceği görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip’teki gelişmelerin ele alınması öngörüldüğü kaydedildi.