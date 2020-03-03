Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları gece saatlerinde İdlib'in Fua ve Biniş beldelerindeki sivil yerleşimlere 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma yetkilileri, saldırılarda 9 sivilin Fua'da ve 1 sivil Biniş'te olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda ayrıca çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.