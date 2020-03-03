Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları gece saatlerinde İdlib'in Fua ve Biniş beldelerindeki sivil yerleşimlere 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma yetkilileri, saldırılarda 9 sivilin Fua'da ve 1 sivil Biniş'te olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda ayrıca çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.
Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü
03.03.2020 - 09:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : esad rejimi,rusya,savaş uçakları,İdlib,saldırı,
685367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685367.aspx
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