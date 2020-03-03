Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs Fas'a sıçradı. Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan Fas’a gelen bir Fas vatandaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği, kişinin karantinaya alındığı ve kişinin durumunun stabil olduğu aktarıldı. Hastayla irtibatı olan kişilerin de listesinin çıkarıldığı belirtildi.
Fas'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi
03.03.2020 - 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fas,koronavirüs,
685394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685394.aspx
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