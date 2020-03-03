Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs Fas'a sıçradı. Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan Fas’a gelen bir Fas vatandaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği, kişinin karantinaya alındığı ve kişinin durumunun stabil olduğu aktarıldı. Hastayla irtibatı olan kişilerin de listesinin çıkarıldığı belirtildi.