Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, yaptığı açıklamada, "AP üyeleri dışındaki tüm milletvekillerinin parlamentoya yapacakları girişler, kişisel ziyaretler, seminerler, kültürel etkinlikler iptal edildi." dedi.

Sassoli, gelecek hafta Strazburg'da yapılacak Genel Kurul oturumlarının ise buna dahil olmadığını bildirdi.

Ayrıca Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişi yasaklanacak.

Önlemler kapsamında AP'deki komite toplantıları da geçici olarak askıya alınacak.

Söz konusu iptaller ve kısıtlamalardan 100'den fazla etkinliğin ve yaklaşık 7 bin kişinin etkileneceği öngörülüyor.