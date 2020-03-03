Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenledi.

"En büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"

Raab, "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur." diye konuştu.