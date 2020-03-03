Libya'da Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.
Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti
03.03.2020 - 14:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Hafter,
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