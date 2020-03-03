Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da korona virüsü bilançosu artmaya devam ediyor. İran’ın yarı resmî haber ajansı Tasnim, İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Pirhüseyn Kulivend’in koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kulivend’in durumunun iyi olduğu ve tedavi altına alındığı açıklandı.

Öte yandan İran'da 23 milletvekilinin de korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İran Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsüne ilişkin verilen son bilgilerde, ülkede şu ana kadar 2 bin 336 onaylanmış vaka tespit edildiği ve 77 kişinin de virüsten dolayı öldüğü bildirilirken, toplam 435 kişinin ise iyileşip taburcu edildiği aktarıldı.