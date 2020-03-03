ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den son dakika açıklaması geldi. Jeffrey, "Türkiye'ye İdlib'de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz" dedi.
ABD'li Jeffrey'den İdlib açıklaması: Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamak istiyoruz
03.03.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den son dakika açıklaması geldi. Jeffrey, "Türkiye'ye İdlib'de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Başkanı Trump,
685493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685493.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER