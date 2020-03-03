Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaş’a gelen göçmenler sabah saatlerinden itibaren deniz kıyısına inerek, geçiş için beklemeye başladı. 40 kişilik Afgan ve 30 kişilik Suriyeli grup karada beklemeye devam ediyor.

Yunanistan’ın müdahalesi sonucu denizin ortasında botlarda mahsur kalan mülteciler Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla Kaş’a döndü.

Öte yandan, Meis Adası’nda güvenlik önlemi arttı. Yunan güvenlik makamları botları adaya yaklaştırmazken, Yunan sularına giren göçmenler Meis önlerinde çevriliyor. Kaş ile Meis arasında Yunan sularında bir savaş gemisi ile 3 zodyak bot görüldü. Gemi ve botların devriye görevi yaptığı anlaşıldı.