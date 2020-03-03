Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi İdlib’de yoğun saldırılar gerçekleştirirken, Türkiye’nin Bahar Kalkanı Operasyonu’na başlaması rejimin yanı sıra rejime destek veren Rusya’yı da zor durumda bıraktı. Esad rejimi ordusunun yanı sıra İdlib’e ek kuvvetler gönderen Rusya tarafından önemli bir bilgi paylaşıldı. Rus basını ve Rusya’nın sivil askeri istihbarat ağları tarafından teyit edilerek yapılan haberlere göre Tu-214R tipi istihbarat gözlem uçağı Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne gönderildi ve İdlib’de uçuşlarına başladı.

Casus uçağı İdlib semalarında görüntülendi

Tu-214R yeraltında gömülü, kar, kum, ahşap ile kamufle edilmiş her şeyi tespit edebiliyor. Radarları ile “görüntü” elde ettikten sonra bilgiyi komuta merkezine geçiyor. Rus gazeteci Viktor Sokirko, uçağın İdlib semalarında görüntülenmesinden sonra konuya ilişkin istihbarat bilgilerini paylaşarak, uçağın 2016 yılında Rusya tarafından Suriye’ye gönderildiğini fakat Devlet Başkanı Vladimir Putin’in o dönem Suriye’den kısmi çekilme emrinden sonra uçağın Rusya’ya döndüğünü, Türkiye’nin Bahar Kalkanı Hareketı’na başlanılmasıyla uçağa tekrar ihtiyaç duyulduğundan Suriye’ye gönderildiğini yazdı.

Rusya’da 2 adet bulunuyor

Sovyetler Birliği’nin eski askeri istihbarat birimi GRU tarafından geçmişte kullanılan ve tüm dünyada hala merak edilen uçaklardan olan RA-64514 kuyruk numaralı Tu-214R, Rusya’da 2 adet bulunuyor. Suriye’ye gönderilen uçak elektronik istihbarat sistemini taşıyor. Tu-214R’de bulunan antenler, yayılan sinyalleri (radar, uçuş, radyo, savaş araçları, cep telefonu sinyalleri gibi) de bozabiliyor. İstihbarat uçağı, birliklerin nerede çalıştığı, ne tür ekipman kullandıkları, ne yaptıkları ve ne yapmayı planladıklarına dair bilgiler radyo/telefon sinyalleri dinlenerek tespit edilebiliyor.