İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye'ye gelecek
04.03.2020 - 01:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Etiketler : Charles Michel,Charles Michel ab,avrupa birliği,
685571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685571.aspx
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