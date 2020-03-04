Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li yetkililer, ilk olarak BM’nin yardımlarının Suriyelilere dağıtıldığı Reyhanlı’daki lojistik merkezine gitti. Craft ve Jeffrey’e Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti. ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El sınır kapısına geçti. Craft, ABD Başkanı Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve endişelerini ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyledi. Craft “Bu (insani kriz) Esad rejiminin planladığı bir durum. Bu çok acımasız ve vahşi. Rusya ve Esad rejiminden bir an önce ateşkes ilan etmelerini istemeliyiz. Artık Esad rejimi varlığını sürdüremez. Türkiye’ye önemli bir yükü sırtlandığı için müteşekkiriz” dedi.

Öte yandan, Türkiye’yi F-35’leri vermemekle tehdit eden ABD’den ilginç bir çıkış geldi. Kamptaki incelemeleri sırasında Jeffrey, NATO içinde Türkiye’ye nasıl destek olabilecekleri yönündeki bir soruya “Türkiye, bir NATO üyesi ve ordusunda büyük çoğunlukla bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. İhtiyaçları olduğunda bu ekipmanların hazır olmasını isteriz. Türkiye ile askeri satış programlarımız, istihbarat, diplomasi ve NATO içinde destek konularına bakıyoruz. Mühimmat vermek istiyoruz” karşılığını verdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da Patriotlar konusunda “Türkiye’nin hava savunma talebini anlıyor ve inceliyoruz. Türkiye’nin Patriot isteğinin farkındayız” dedi.