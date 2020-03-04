Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, Amerika Birleşik Devletleri’nde de her geçen gün can kayıplarına neden oluyor. ABD’nin Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, koronavirüsden ölenlerin sayısının 9’a yükseldiği, vak'a sayısının ise 27 olduğu ifade edildi. Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyalette acil durum ilan edilirken, bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. ABD genelinde ise koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 110 olarak açıklandı.