İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
İranlı bakan Rahmani'de koronavirüs tespit edildi
04.03.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İran Sanayi,Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani,
685641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685641.aspx
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