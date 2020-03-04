Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan Süleymaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye kentinde korona virüsüne yakalanan 70 yaşındaki bir din adamının tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 6’sı IKBY’de olmak üzere Irak genelinde korona virüsüne yakalananların sayısı 32 kişiye yükseldi.
Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
04.03.2020 - 11:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ta korona virüsü kaynaklı ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan Süleymaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye kentinde korona virüsüne yakalanan 70 yaşındaki bir din adamının tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: AA / İHA
Etiketler : Irak,koronavirüs,korona,virüs,
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