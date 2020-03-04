Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Orta Doğu’da hızla yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini duyururken, İsrail genelindeki vaka sayısı 15’e yükseldi. Hastalardan birinin İtalya’dan İsrail’e geldiği aktarıldı. Korona virüsü tespit edilen hastalar karantina altına alındı.