İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" açıklamasında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı
04.03.2020 - 13:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,koronavirüs,korona,virüs,
685673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685673.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER