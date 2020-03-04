Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Manama yönetimini İran'daki vatandaşlarıyla ilgili tutumu nedeniyle eleştirdi.

Musevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok bölge ülkesinin İran'daki vatandaşlarının dönüşünü sağlamak için adım attığını ancak Bahreyn'in bu noktada hiçbir girişimde bulunmadığını ifade etti.

Manama yönetiminin bu yöndeki önerileri de kabul etmediğini belirten Musevi, "Hâlihazırda turizm ve ziyaret amacıyla İran'a gelen 1300 Bahreyn vatandaşı bulunuyor. Bu kişiler, Bahreyn hükümetinin tutumu nedeniyle istemedikleri halde İran'da kalmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, vatandaşların geri dönüşünü sağlamak için Bahreyn ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını, bu konudaki her türlü sonuçtan Manama yönetiminin sorumlu olacağını kaydetti.