Tennessee Valisi Bill Lee bölgede olağanüstü hal ilan ederken, onlarca kişinin hâlâ kayıp olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Brezilya’nın güneydoğusunda ise, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 23 kişi can verdi. Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente şehirlerinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu çok sayıda kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Serkan Bayar WASHINGTON İHA
ABD’de hortum Brezilya’da sel
05.03.2020 - 06:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Tennessee eyaletini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Eyalet genelinde en az 140 binanın yıkıldığı felakette, 25 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : abd,hortum,sel,
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