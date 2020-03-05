Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tennessee Valisi Bill Lee bölgede olağanüstü hal ilan ederken, onlarca kişinin hâlâ kayıp olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Brezilya’nın güneydoğusunda ise, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 23 kişi can verdi. Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente şehirlerinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu çok sayıda kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Serkan Bayar WASHINGTON İHA