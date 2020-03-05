Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den yayılan koronavirüsünde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vak'a sayısı artıyor. Çin’den İtalya’ya, İran’a, Fransa’ya kadar yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vak'asının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybeden ilk vak'a olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki korona vak'a sayısı ise 150 olarak açıklandı.