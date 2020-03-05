Çin’den yayılan koronavirüsünde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vak'a sayısı artıyor. Çin’den İtalya’ya, İran’a, Fransa’ya kadar yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vak'asının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybeden ilk vak'a olarak kayıtlara geçti.
Ülke genelindeki korona vak'a sayısı ise 150 olarak açıklandı.
Kaliforniya’da acil durum ilan edildi
05.03.2020 - 11:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edildi.
Çin’den yayılan koronavirüsünde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vak'a sayısı artıyor. Çin’den İtalya’ya, İran’a, Fransa’ya kadar yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vak'asının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybeden ilk vak'a olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kaliforniya,koronavirüs,
685890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685890.aspx
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