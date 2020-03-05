Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor. Çin’in ardından en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü Güney Kore’de son 24 saat içinde 438 korona vakası daha tespit edildi. Güney Koreli yetkililer, tespit edilen vakalarla ülke genelindeki vaka sayının 5 bin 766’ya yükseldiğini açıkladı. Korona nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki korona kaynaklı ölü sayısı 36’ya yükseldi.

Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, korona vakası ile günde iki kez bilgilendirme yapıyor.

Güney Kore’de salgının yayıldığı Daegu kentinde vaka sayısı 4 bin 326’ya yükseldi. Daegu, hükumet tarafından “özel bakım alanı” olarak tanımlandı.

Güney Kore’de 3 Ocak’tan bu yana 140 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan 118 bin 965 kişide negatif sonuç alınırken 21 bin 810 kişi ise bir kez daha kontrolden geçirildi.