Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.
Batı Şeria'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
05.03.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.
Kaynak: AA
Etiketler : filistin,koronavirüs,olağanüstü hal,
685916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/685916.aspx
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