Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gazah bölgesinde ateşkesi kabaca ihlal ederek provokasyonlara devam ettiği belirtilirken, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Orhan Paşazade isimli bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Yetkililer tarafından olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
05.03.2020 - 22:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında, Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan-Ermenistan,sınır hattı,şehit,
686035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686035.aspx
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