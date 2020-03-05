Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin raporuna dayanarak, 9-12 Mart'ta Strazburg'da toplanacak AP Genel Kurulunun tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Brüksel'de yapılacağını belirtti.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken toplam vaka sayısı 377'ye ulaştı.

AP Genel Kurulu, ayda bir kez Strazburg'da toplanıyor.

Öte yandan AP, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve AB Konseyinde de koronavirüs vakaları tespit edilmişti.