Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib’de yaşayan yaklaşık üç milyon sivilin zorlu şartlarına dikkat çeken Jeffrey şunları söyledi: Gerçekten zorlu şartlarda yaşıyorlar. Bir yandan Esad rejiminin baskısına maruzlar. Burada 21’inci yüzyılın en büyük insani krizi yaşanıyor. ABD’nin veya başka ülkelerin askeri girişimlerinin asla rejimi devirmek gibi bir amacı olamaz. Rus güçlerine yönelik de olduğu düşünülemez. Hedefimiz bu değil. Bizim hedefimiz nedir? Müzakere edilen bir çözüm. Türkiye, hem Rusya ile diyalog hem de caydırıcılık konusunda harika çabalar sarf ediyor. Bunu biz çok takdir ediyoruz. Bizim de Rusya ile Suriye üzerinden belli bir diyaloğumuz var. Soçi ziyaretimiz oldu. Sayın Pompei, Sayın Putin ile Suriye çözümünü görüşmek için önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Vardığımız sonuç şu; bizi dinlemiyorlar. Bizler şu an Suriye’de kendi ulusal güvenlik çıkarlarımız için meşru bir şekilde varız. Suriye’nin komşularının beka endişeleri var. Bunlar uluslararası hukuka göre anlaşılır endişeler. Sadece Türkiye ve ABD’nin değil, NATO’daki müttefiklerimizin özellikle de Avrupalıların bir arada hareket etmesi gerekiyor.

GÜVENLİĞE TAKILDI

Türkiye’deki temaslarını tamamlayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul’dan ayrıldı. Jeffrey, VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminalini tercih etti. Metal kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine Jeffrey, güvenlik görevlilerince arandı.