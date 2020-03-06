Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. “National Science Review” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre alınan örneklerin 101’inde, virüsün iki farklı alt versiyonunun olduğunu belirledi. Farklı özellikler gösteren Covid-19 mutasyonlarının biri “S-cov” ve diğeri “L-cov” olarak tanımlandı. S-cov’un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi. Covid-19’da üçüncü mutasyon ihtimali de göz ardı edilmiyor.