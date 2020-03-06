Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. “National Science Review” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre alınan örneklerin 101’inde, virüsün iki farklı alt versiyonunun olduğunu belirledi. Farklı özellikler gösteren Covid-19 mutasyonlarının biri “S-cov” ve diğeri “L-cov” olarak tanımlandı. S-cov’un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi. Covid-19’da üçüncü mutasyon ihtimali de göz ardı edilmiyor.
Covid-19 mutasyon geçirdi
06.03.2020 - 06:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 06:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) iki farklı mutasyonu tespit edildi.
Etiketler : koronavirüs,
686081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686081.aspx
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