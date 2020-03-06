Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da koronavirüs sebebiyle 15 kişi daha öldü, can kaybı 107’ye, vaka sayısı 3 bin 513’e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, en çok vakaya Tahran, Kum, İsfahan, Merkezi, Mazenderan ve Gilan’da rastlandığını, şu ana kadar koronavirüse yakalanan 739 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini söyledi. Ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart’a kadar tatil edildi. Ülkede koronavirüsün ilk kez görüldüğü Kum’da koronavirüs ile mücadele kapsamında devlet daireleri, okullar ve bankalar, dezenfeksiyon çalışması için yarın tatil edilecek. Öte yandan, İran’da virüsün en çok görüldüğü eyaletlerde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandı. Sağlık merkezleri ve okullarda görev alacak 300 bin kişilik ekip, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde de bulunacak.

BATI ŞERİA’DA OLAĞANÜSTÜ HÂL

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria’daki Beytüllahim’de 4 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından kentte olağanüstü hâl ilan etti. Bu kapsamda, Beytüllahim’deki okullar, camiler, kiliseler ve eğitim merkezleri 14 gün süreyle kapalı tutulacak. Kentte tüm etkinlikler, seminerler, konferanslar, sosyal ve sportif faaliyetler de askıya alındı. Diğer taraftan, Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 bulaşanların sayısının 17’ye yükseldiğini duyurdu.