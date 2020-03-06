Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan Brezilya, bu ülkedeki diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

Venezuela basınındaki haberlere göre, ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'yu tanıyan ve Venezuela'da büyükelçisi bulunmayan Brezilya hükümeti başkent Caracas'ın yanı sıra Guayana kentindeki konsoloslar ve diğer diplomatların geri dönmesini istedi.

Brezilya'da eski devlet başkanlarından Dilma Rousseff hakkında başlatılan yargı süreciyle gerilen Venezuela-Brezilya ilişkileri Maduro'nun Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Rui Pereira'yı Aralık 2017'de "istenmeyen kişi" ilan etmesiyle kopma noktasına gelmişti.

Maduro, Brezilya'da 1 Ocak 2019'da göreve başlayan ve Venezuela'daki muhaliflere güçlü destek veren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimini de sık sık eleştirmiş ve “Venezuela’yı hedef alan silahlı gruplara ev sahipliği yapmakla” suçlamıştı.