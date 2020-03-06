Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşmasına yönelik açıklama geldi. Açıklamada, ABD'nin Moskova ile Ankara arasında yapılan ateşkes anlaşmasının teşvik edici ve İdlib'deki gerginliğin giderilmesine yardımcı olacağı konusunda umut verici olduğu belirtildi. Açıklamada, "İdlib'de Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz. Ateşkesin Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah kuvvetleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırıların yol açtığı korkunç insani krizi hafifletmeye ve çok tehlikeli bir durumu gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" denildi.



Açıklamada ayrıca, "ABD, bu gelişmenin detaylarını NATO müttefikimiz Türkiye ile tartışmayı dört gözle bekliyor. Artık son derece önemli olan, Esad ve destekçileri tarafından sürekli bir ateşkesin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini gösterecek olan eylemlerdir" ifadeleri kullanıldı.



Dün Moskova'da yaklaşık 6 saat süren müzakereler sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı. Ateşkes, saat 00:01 itibariyle yürürlüğe girdi.