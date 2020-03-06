İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e yükseldi
06.03.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,koronavirüs,kovid-19,
686178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686178.aspx
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