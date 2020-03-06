Singapur'da yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 13 yeni korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Yeni vakaların ardından ülke genelinde toplam vaka sayısı 130'a ulaştı. Yeni vakalardan 1'inin Singapur Havayolları kabin ekibinden olduğu belirtildi. 47 yaşındaki erkek mürettebatın, Şubat ayı ortasında Güney Afrika'da, Mart ayı başında Fransa'da bulunduğu ifade edilirken sağlık yetkilileri, semptomların başlamasından bu yana işe gitmediğini belirtti.
Singapur'da 13 yeni korona vakası
06.03.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Singapur'da 13 korona virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 130'a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Singapur,koronavirüs,kovid-19,
686217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686217.aspx
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