Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Singapur'da yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 13 yeni korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Yeni vakaların ardından ülke genelinde toplam vaka sayısı 130'a ulaştı. Yeni vakalardan 1'inin Singapur Havayolları kabin ekibinden olduğu belirtildi. 47 yaşındaki erkek mürettebatın, Şubat ayı ortasında Güney Afrika'da, Mart ayı başında Fransa'da bulunduğu ifade edilirken sağlık yetkilileri, semptomların başlamasından bu yana işe gitmediğini belirtti.