Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Monde gazetesinin askerî kaynaklara dayandırdığı haberde, Libya’da Esad rejimi ile Hafter’in ittifak kurduğu belirtildi. Esad rejiminin, Libya’nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükûmete verdiği ifade edilen haberde, Esad rejimi ile Hafter’in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi. Haberde, Hafter’in Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı. Esed rejimi ile Hafter arasında 2018’den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esad rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya’ya geldiği belirtildi. Üç gün önce Libya’nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı sözde hükûmete teslim eden Esed rejimi “Hafter’i resmî olarak tanıyan ilk yönetim” oldu.