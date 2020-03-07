Le Monde gazetesinin askerî kaynaklara dayandırdığı haberde, Libya’da Esad rejimi ile Hafter’in ittifak kurduğu belirtildi. Esad rejiminin, Libya’nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükûmete verdiği ifade edilen haberde, Esad rejimi ile Hafter’in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi. Haberde, Hafter’in Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı. Esed rejimi ile Hafter arasında 2018’den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esad rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya’ya geldiği belirtildi. Üç gün önce Libya’nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı sözde hükûmete teslim eden Esed rejimi “Hafter’i resmî olarak tanıyan ilk yönetim” oldu.
Esad askerlerini Libya’ya gönderdi
07.03.2020 - 03:37 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Rusya’nın İdlib için vardığı ateşkes anlaşması ile eli rahatlayan Esad, paralı askerlerini Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşmak için Libya’ya gönderdi.
Etiketler : esad hafter,
686311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686311.aspx
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