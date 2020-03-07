Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, 3 kişide daha korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, İran’dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İran’ın Kum şehrinde eğitim alan 2 Azerbaycanlı öğrenciye geri döndükten sonra yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan’da bu 3 kişi ile birlikte ülkedeki vaka sayısı 9’a yükseldi.
Azerbaycan’da korona virüsü vakası 9’a yükseldi
07.03.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’da İran’dan dönen 3 kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısı 9’a yükseldi.
Etiketler : Azerbaycan,
686339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686339.aspx
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