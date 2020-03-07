İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 145'e vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiği açıklandı. Tedavi olup iyileşenlerin sayısı ise bin 669 olarak açıklandı.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 823'e yükseldi
07.03.2020 - 13:53 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 145'e vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiği açıklandı. Tedavi olup iyileşenlerin sayısı ise bin 669 olarak açıklandı.
Etiketler : İran,
686391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686391.aspx
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