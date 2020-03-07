Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın Melbourne şehrinde sağlık yetkilileri, bir doktorun ABD'den döndükten sonra koronavirüs taşıdığı tespit edilmesinin üzerine kliniğin kapatıldığını açıkladı. Virüs taşıyan doktorun 29 Şubat'ta Avustralya'ya döndüğü ve 2-6 Mart arasında yaklaşık 70 hasta ile ilgilendiği belirtildi.

Victoria eyaleti Sağlık Bakanı Jenny Mikakos yaptığı açıklamada, "Doktor, büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs kaptı. Grip benzeri semptomları olan bir doktorun işe gelmesinden dolayı çok şaşkın olduğumu söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı. Bakan Mikakos ayrıca, doktorun baktığı hastalarla da temasa geçildiğini aktardı.

Öte yandan, Avustralya'da son verilere göre 70 koronavirüs vakası bulunuyor.