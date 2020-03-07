Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, İtalya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 197'ye ulaştığını doğruladı. Ülkede 21 Şubat’tan bu yana her gün artarak devam eden koronavirüs vaka sayıları ise 4 bin 636’yı buldu. Koronavirüs can kaybına neden olmaya devam ederken İtalya’da turizm, ekonomi ve sanayi gibi dallar da büyük darbe aldı.
İtalya'da koronavirüs bilançosu: 197 ölü
07.03.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636’ya yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : italya,koronavirüs,kovid-19,bilanço,
686401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686401.aspx
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