Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, İtalya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 197'ye ulaştığını doğruladı. Ülkede 21 Şubat’tan bu yana her gün artarak devam eden koronavirüs vaka sayıları ise 4 bin 636’yı buldu. Koronavirüs can kaybına neden olmaya devam ederken İtalya’da turizm, ekonomi ve sanayi gibi dallar da büyük darbe aldı.